Bål satte ild til 10 hektar stort område

FARSØ:Torsdag eftermiddag brød ilden løs i et større græsareal på omkring 10 hektar på Viborgvej ved Fovlum nær Farsø.

Det fortæller indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Palle Olesen.

- Det var et vildt bål, der var skyld i branden, siger han.

Beredskabet har arbejdet på stedet i flere timer, da flammerne har været drilske. Terrænet i området er kuperet, hvorfor det har været vanskeligt at komme til med brandslukkerne. Samtidig har en kraftig vind været en modspiller i brandbekæmpelsen.

- Den kraftige vind har vendt flere gange, så det har været svært at styre flammerne, siger indsatslederen.

De første meldinger fra branden lød på, at der var risiko for, at et nærliggende skovområde var i fare. Beredskabet nåede dog at stoppe flammerne, inden de fik fat i træerne.

Brand i Farsø

Foruden en tankvogn og sprøjte fra stationen i Farsø, har stationerne i Aalestrup og Aars ydet assistance i form af tankvogne.

Der ligger ikke sommerhuse i området, så der er ikke sket materiel eller personlig skade, selvom flammerne havde spredt sig på et 10 hektar stort område.

Da Nordjyllands Beredskab ville sikre sig, at flammerne ikke blussede op igen, kørte de rundt med en ATV, der sprøjter omkring 2000 liter vand for at slukke små ildlommer i det kuperede terræn.