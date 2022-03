Bakkede ind i Mercedes og stak af: Flugtbilist fældet af vidner

NYKØBING:En hurtig reaktion fra vidner på stedet sikrer nu, at en 19-årig mand fra Salling bliver draget til ansvar for det færdselsuheld, han forårsagede tirsdag aften.

Den 19-årige havde besøgt Circle K i Nykøbing, men da han ville bakke ud igen, ramte han en Mercedes.

I stedet for at give sig til kende overfor bilens ejer, en 47-årig kvinde fra Nykøbing, forsøgte manden sig med at flygte fra stedet.

På vej væk havde han så travlt, at han også kørte over for rødt lys i krydset Mågevej/Jernbanevej.

Kvikke vidner på stedet fik noteret mandens nummerplade og kunne give oplysningerne videre til politiet, som nu har sigtet den 19-årige for tre forhold:

- Han er sigtet for færdselsuheldet, for at stikke af uden at give sig til kende og for at køre over for rødt, oplyser politikommissær hos lokalpolitiet i Thisted Jørgen Jensen.