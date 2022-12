Ballade ved retten: Uskyldig mand hængt ud som pædofil på Facebook

HJØRRING:En 50-årig mand er blevet dømt for at have hængt en anden mand ud som pædofil på Facebook i kølvandet på en samværssag i Retten i Hjørring.

Det skete i september sidste år, hvor den 50-åriges søn skulle til møde i retten i forbindelse med en strid om samvær mellem manden og sønnens mor. Den 50-årige måtte ikke deltage i møde, men valgte alligevel at troppe op i retten.

Hans tilstedeværelse udviklede sig til en konflikt mellem den 50-årige og den mand, der havde kørt sønnen til retten.

Den 50-årige tog billeder af manden og gik herefter hjem og lavede to opslag på Facebook., hvor han lagde billeder af den anden mand op og skrev de usande beskyldninger om, at han skulle være pædofil.

Det har nu kostet den 50-årige 30 dages betinget fængsel for æreskrænkelse, oplyser anklager Mads Iversen.

I retten nægtede den 50-årige dog, at det var ham, der havde lavet Facebook-opslaget og hævdede i stedet, det måtte have været en anden, fortæller anklageren.

Den 50-årige forklarede også, at han var mødt op i retten for at aflevere noget legetøj til sin søn, og at det var den anden mand, der blev aggressiv og forsøgte at køre ham ned.

Den forklaring troede retten dog ikke på.

Udover den betingede dom, blev den 50-årige dømt til at betale 25.000 kroner i tort til den anden mand.