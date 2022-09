Beboer fandt nøgen mand i sit hundehus

BLENSTRUP:Tirsdag aften fik politiet et af de opkald, man sjældent får.

En mand, der boede nær Glenstrup Sø syd for Hobro, fortalte, at han først havde fundet noget vådt tøj ved søbredden. Sammen med tøjet lå et ID-kort tilhørende en ung hviderusser. Og da manden derefter kiggede sig om ved sit hus, opdagede han, at der stak en del af en skikkelse ud af hans hundehus.

Skikkelsen viste sig ganske rigtigt at tilhøre en ung mand, der kunne passe til tøjet på søbredden. For nu havde han ikke noget på. Udover efterårsaftenens få grader var hans eneste kilde til varme et sølvbelagt tæppe, der formentlig var taget fra en nødhjælpskasse i nærheden.

Vidste intet om noget

I den mærkværdige situation valgte beboeren at lade manden ligge og tilkalde politiet. De fik til gengæld efter en kort, men ihærdig indsats vækket den sovende mand.

Voldsomt meget klogere blev betjentene ikke, men de fik dog ud af den 27-årige mand, at han var meget påvirket af narkotika og ikke havde nogen anelse om, hvordan han var kommet fra bopælen i Randers til Blenstrup.

Enden på det hele blev, at de voldsomt frysende og forvirrede mand blev kørt til lægevagten i hjembyen Randers til opvarmning og afrusning. Det med håb om, at alle siden kan blive klogere på den historie, der må ligge bag den udendørs overnatning. For der er immervæk et stykke vej fra Randers til Glenstrup Søvej.