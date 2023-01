Beboer vågnede og opdagede indbrudstyv - det blev til røveri

HJØRRING:En 23-årig mand fra Hjørring-området bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for to indbrud, hvor det ene endte med røveri, fordi han blev overrasket af husets beboer.

Det var kort efter midnat på Lundtoftevej i Hjørring, at beboeren i huset vågnede og opdagede, at der var en indbrudstyv i huset.

Tyven havde taget en sort taske og en pung, og det havde han tænkt sig at slippe af sted med. Derfor skubbede tyven beboeren for at komme ud af huset, fortæller politikommissær Thomas Albrektsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Og når der bliver anvendt vold eller trusler for at bringe en stjålen ting i sikkerhed, så er det røveri.

Tyven nåede dog ikke ret langt. Kun et par minutter senere blev den 23-årige anholdt længere oppe af vejen af en patrulje, der var i nærheden.

Det var beboeren i huset, der udpegede den 23-årige for politiet, som også fandt den sorte taske og pungen på manden, fortæller Thomas Albrektsen.

Grunden til, at patruljen var i nærheden, var, at de var blevet tilkaldt til en institution i Hjørring, hvor der omkring klokken 23.30 havde været indbrud. Her blev tyven overrasket af nogle ansatte på institutionen og stak af.

Det indbrud mener politiet også, at den 23-årige står bag, og derfor er han også blevet sigtet for det.