Beboere evakueret efter voldsom brand ved gågade - nu er der nyt i sagen

THISTED:Den voldsomme brand, som søndag aften 23. april hærgede et skur ved Vestergade i Thisted og betød, at flere beboere måtte evakueres fra omkringliggende ejendomme, har nu ført til en sigtelse.

- Efter gerningsstedsundersøgelsen fandt vi ud af, at vi skulle afhøre nogle personer, som vi nu har fået i tale. Og ud fra de oplysninger, der er kommet frem, har vi valgt at sigte en 36-årig lokal mand for forsætlig brandstiftelse, siger Niels Christensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Branden opstod i et træskur, hvor der udover affaldscontainere også stod cykler, en knallert og en motorcykel. Allerede, da brandbilerne nåede frem, var skuret totalt overtændt.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen oplyste efterfølgende, at beboere i de omkringliggende bygninger kortvarigt måtte evakueres i forbindelse med branden. De kunne dog vende hjem til deres egne boliger i løbet af aftenen.

Allerede dagen efter branden meldte politiet ud, at branden formentlig var påsat, og at den mentes at være opstået i en container med pap, der stod i skuret.

Sagen bliver nu overdraget til anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi, som skal afgøre, om der findes tilstrækkelige beviser i sagen til, at den 36-årige skal tiltales i sagen og stilles for en dommer.

Politiet kan ikke for nuværende oplyse, hvad den 36-årige har forklaret i sagen. Det vil først blive offentliggjort, hvis der senere bliver en retssag.