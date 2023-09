Bedrager udgav sig som Amalie fra politiet: Forsøgte at narre to ældre mænd

En kvinde der udgav sig for at være fra politiet forsøgte i weekenden at lokke kontooplysninger ud af to ældre mænd - men de to mænd lod sig ikke narre.

Bedrageriforsøgene er de seneste i en række fupnumre målrettet ældre borgere for at få fat i bankoplysninger.

Begge mænd, der blev forsøgt narret, er 72 år. Den ene bor i Frederikshavn og den anden i Hjallerup. Begge fik et opkald fra en Amalie Nielsen, der fortalte, at hun var fra politiet, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

Denne Amalie Nielsen fortalte de to mænd, at der var nogen, der var ved at optage lån i deres navn, og det ville hun hjælpe med at stoppe. Hun skulle bare lige bruge oplysninger om konto, kreditkort og Nemid.

Giv aldrig oplysninger over telefon

Kvinden i røret var naturligvis ikke fra politiet, og det hoppede de to mænd heller ikke på. I stedet ringede de efterfølgende til de rigtige politi.

- Og det er det rigtige at gøre, siger Peter Skovbak og kommer med klar besked:

- Man skal aldrig udlevere sine oplysninger over telefonen.

Tidligere er ældre borgere blevet snydt af bedragere, der f.eks. har udgivet sig for at være fra banken og på den måde har fået fat i kreditkortoplysninger, som de kunne bruge til at hæve penge med.