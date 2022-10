Beruset mand indlagt efter knallertulykke

VODSKOV:En 44-årig mand havde fået lidt for meget inden for vesten, da han lørdag aften tog en tur på sin knallert.

Det resulterede klokken 18.35 i et solouheld på Valnøddevej/Syrenvej i Vodskov.

- Vi havde med det samme en mistanke om, at manden var stærkt påvirket af alkohol. Det viste sig også at holde stik, da udåndingsprøven viste en promille på over 2,0, lyder det fra vagtchef hos Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Den forulykkede mand blev indlagt Aalborg Universitetshospital. Manden brækkede et par ribben ved ulykken, men har det fint efter omstændighederne.

Vagtchefen fortæller, at den 44-årige kan se frem til en sag vedrørende spirituskørsel.