Beruset mand på knallert kørte ind i modkørende bil

ERSLEV:På Præstbrovej ved Erslev skete natten til fredag et færdselsuheld med en knallert og en bil.

Kl. 2.20 kom en 61-årig mand kørende på knallert, da han kom over i modsatte vejbane. Her kom en 18-årig bilist kørende, og derved skete et sammenstød mellem knallerten og bilen.

- Der sker lidt skade på knallerten og knallertføreren, men kun mindre skader på bilen, fortæller Niels Christensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Da politiets patrulje kom frem til stedet for at tale med parterne, blev det skønnet, at den 61-årige var påvirket af alkohol.

Han blev derfor sigtet for spritkørsel og blev taget med til udtagning af en blodprøve.