Betalte 700.000 kr. for træpiller, der aldrig kom: Nu vil Michael advare andre

NORS:På gulvet ligger en kost og et par europaller ved siden af en arbejdsløs palleløfter, men ellers står hallen her hos Armiga ryddet og klar til at modtage tonsvis af træpiller, der sandsynligvis aldrig dukker op.

Tilbage står direktør Michael Sørensen med en historie til skræk og advarsel for alle, der lige nu i desperation forsøger at få fat i træpiller, der efterhånden er deres vægt værd i guld.

- Det kom sig egentlig af, at min datter og svigersøn havde svært ved at få fat i træpiller, og så tænkte jeg, at jeg ville undersøge, om der var muligheder for at købe et parti hjem, siger han.

Om aftenen mandag 19. september gik han i gang med at afdække mulighederne, og gennem en søgning på nettet faldt han over en portugisisk virksomhed kaldet Rusbirch Plywood.

Michael Sørensen kontaktede virksomheden på mail, og da han bad om det, fremviste firmaet både et certifikat på, at de var godkendte træpilleproducenter, samt en video fra træpillefabrikken, hvor en mand på et lidt gebrokkent engelsk guider rundt i produktionen.

- Jeg fik at vide, at de havde 25 års erfaring. Jeg har selv været vant til at handle med virksomheder i udlandet gennem mange år, så jeg studsede ikke mere over det. Som udgangspunkt vil man jo gerne tro det bedste om andre mennesker, siger han.

Michael Sørensen ytrede ønske om at bestille fire lastbiltræk med træpiller, men repræsentanten fra Rusbirch Plywood foreslog, at han i stedet skulle bestille otte træk, hvorved han ville opnå en større rabat.

Det indvilgede han i.

Derefter fik Michael Sørensen besked på, at han skulle betale en del af træpillernes pris med det samme, og resten når pillerne var vel fremme i Danmark.

- Jeg har talt med en dansk træpilledistributør, og han kunne fortælle, at det ikke er usædvanligt i branchen, at der skal falde en delvis betaling ved bestilling, efter prisen på træpiller er steget så massivt. Producenterne gør det, fordi de vil sikre, at de får deres penge hjem, siger Michael Sørensen.

I løbet af processen kommunikerede Michael Sørensen med både Rusbirch Plywood og transportfirmaet Eco Global Logistic United Kingdom, der skulle stå for at fragte pillerne til Danmark. Han har også talt i telefon med i hvert fald to forskellige individer, der hævdede at være repræsentanter for virksomhederne.

Begge firmaer ønskede, at korrespondancen foregik over WhatsApp, som er en krypteret app, hvor man kan ringe og skrive SMS'er.

- Den app havde jeg ikke stiftet bekendtskab med før, men jeg tænkte, at det kunne være, det var sådan man gjorde i Portugal, så jeg downloadede den, siger Michael Sørensen.

WhatsApp bruges hyppigt af svindlere og hackere til at udøve deres kriminalitet. Det eneste, der kræves for at oprette en bruger, er et telefonnummer - og bruger man et falsk nummer, er man praktisk taget anonym.

- I dag kan jeg godt se, at der var et par steder, hvor man godt kunne fatte mistanke. For eksempel måtte jeg spørge direkte flere gange, før jeg fik et navn på den person, som jeg talte med. Men det er nok bagklogskabens klare lys, der spiller ind. Jeg anede i hvert fald ikke uråd, heller ikke da min kone sagde, om ikke jeg skulle være lidt forsigtig og ikke bestille så store mængder. Jeg tænkte bare på, at jeg skulle have de træpiller, siger han.

Da Michael Sørensen havde betalt depositum for de otte træk træpiller, kvitterede virksomheden for hans køb og transportfirmaet fremsendte et trackingnummer. Han blev varslet, at pillerne ville være fremme i Danmark mandag 26. september.

Som følge af den store efterspørgsel på træpiller lykkedes det hurtigt Michael Sørensen at afsætte hele leverancen, som skulle sælges videre til private og distributører rundt om i Danmark. Pillerne skulle ved ankomsten fra Portugal stilles ind i den ene ende af en hal hos Armiga i Nors, men det var ikke noget, direktøren skiltede med:

- Jeg var meget forsigtig med ikke på forhånd at oplyse til de danske købere, hvor træpillerne skulle hentes, for jeg har hørt om nogle af de tyverier, der har været, og jeg var ikke interesseret i, at det skulle blive kendt, at vi her på Armiga lå inde med en stor mængde træpiller.

Men onsdag 21. september meldte sig den første forhindring på træpillernes vej mod Danmark.

- Jeg modtog besked om, at træpillerne var stoppet i tolden ved grænsen til Frankrig. De forklarede, at jeg skulle betale 40.000 euro på en straksoverførsel, ellers ville lasten blive beslaglagt.

Transportøren understregede, at det hastede, og Michael Sørensen havde derfor kun to timer til at bringe betalingen i orden.

- Det satte mig under pres. Jeg var allerede inde i spindet på det tidspunkt og havde betalt nogle penge, så jeg ville selvfølgelig gøre, hvad der skulle til, for at få min investering hjem. Jeg havde jo også allerede solgt pillerne videre, og følte et ansvar overfor de danske købere, siger han og tilføjer:

- Bagefter kan jeg godt se, at de har brugt tidspresset for at sikre, at jeg ikke kom til at tænke alt for grundigt over tingene.

Michael Sørensen valgte at betale de 40.000 euro, der skulle frigive træpillerne fra den franske grænsekontrol. Lagt sammen med det depositum, han betalte ved bestillingen, havde han dermed betalt mere, end træpillerne oprindeligt kostede.

Efter episoden i Frankrig så alt ud til at forløbe planmæssigt. Mandag 26. september om morgenen modtog Michael Sørensen en mail om, at træpillerne ville ankomme samme dag kl. 17.

Men to timer inden, træpillerne efter planen skulle ankomme, var der igen problemer.

- Pludselig fik jeg besked på, at jeg skulle købe en anpart i virksomheden, ellers ville de ikke levere træpillerne til mig. De mente, at jeg nu var en del af deres firma som distributør i Danmark, og derfor skulle jeg betale 50.000 euro. Det havde jeg aldrig hørt om før.

Det var dråben for Michael Sørensen. Han meddelte, at han ikke agtede at betale det nye beløb, fordi han allerede havde betalt pillernes fulde pris, og han forventede, at træpillerne blev leveret som aftalt.

- De nægtede at levere, hvis ikke jeg ville betale. Vi skrev lidt frem og tilbage, og jeg skrev til dem, at jeg var ret sikker på, at deres firma var fake. Så blev tonen iskold. Jeg skrev til dem: "Jeg skal nok finde jer", og svaret tilbage var "Jeg venter", fortæller Michael Sørensen.

Svindlen er politianmeldt, og al dokumentation og korrespondance er overleveret til myndighederne. I alt nåede Michael Sørensen at bruge over 700.000 kr. på de træpiller, han nu må indse, aldrig kommer til at dukke op.

Sammen med datteren, der også arbejder på Armiga, gik han straks i gang med at give besked til de danske købere om, at pillerne alligevel ikke kom.

- Alle tog det pænt. De havde faktisk mest ondt af os i den her situation, for de skulle nok finde deres træpiller et andet sted, siger han.

På Rusbirch Plywoods hjemmeside - der blev oprettet i maj 2022 - fremgår en adresse, der hører til et lejlighedskompleks i Portugals hovedstad Porto. Men det er formentlig ikke meget, man kan stille op med den oplysning, erkender Michael Sørensen.

- De to personer, jeg har talt med, fra transportfirmaet og træpillevirksomheden, har formentlig arbejdet tæt sammen, for at gennemføre den her svindel. Men om de har siddet i Portugal, eller om de befinder sig et helt andet sted, det aner jeg ikke, siger han.

Michael Sørensen står frem og fortæller sin historie, fordi han gerne vil advare andre.

- Jeg har set skriverier i pressen om svindel med træpiller, også herhjemme i Danmark. Man skal virkelig passe på lige nu, for der er mange brodne kar derude, der forsøger at udnytte situationen, siger han og tilføjer:

- Her bagefter føler man sig bare dum, at man ikke har hørt alarmklokkerne ringe. Men det skyldes jo, at det er meget gennemført, og de ved præcis, hvordan de skal gøre det. De er iskolde.