Betjent affyrede skud: Mand var bevæbnet med hobbyknive

FREDERIKSHAVN:To politibetjente måtte både give peberspray og affyre varselsskud, før en 51-årig mand smed to hobbyknive, som han holdt i hænderne, mens han gik frem mod betjentene.

Det kostede mandag en dom på fire måneders ubetinget fængsel for trusler mod de to betjente.

Episoden skete 19. februar 2022 omkring kl. 18 i Frederikshavn. Kort forinden havde mandens datter ringet til politiet og fortalt, at hun havde modtaget et billede af knive fra faren, og at hun var bekymret for, hvad han kunne finde på at bruge dem til, fortæller anklager Anne Thyrrestrup.

Derfor blev der sendt en patrulje ud til mandens adresse i Frederikshavn. I første omgang var den 51-årige ikke hjemme, men efter at have kørt rundt i området, vendte patruljen tilbage til adressen, og her fik de øje på den 51-årige.

Reagerede ikke på peber

Han var bevæbnet med hobbyknivene i begge hænder, og da politiet lyste på ham, begyndte han støt at gå frem mod de to betjente, der flere gange råbte til manden, at han skulle smide knivene.

Det gjorde han ikke, og da han var omkring syv meter fra betjentene gjorde han udfald med den ene kniv. Det gik den ene betjent til at trække sin peberspray, og da den 51-årige fortsatte med at gå frem mod betjentene, fik han peberspray.

Men det reagerede han knap nok på, og han fortsatte ufortrødent frem mod de to betjente, fortæller anklageren.

Til sidst affyrede den anden betjent et varselsskud op i luften, og det fik manden til at smide de to hobbyknive.

Da manden var blevet anholdt og sad i patruljebilen på vej til politistationen i Frederikshavn, fortsatte truslerne, hvor han truede han de to betjente med tæsk. Det blev han også dømt for.

Han valgte at modtage dommen.