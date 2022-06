Drama i Vestbyen: Betjente trak pistoler

AALBORG: Betjente fra Nordjyllands Politi måtte fredag aften kort efter kl. 20 trække deres tjenestevåben på Strandvejen nær Aalborg Vestby station.

Kl. 20.14 modtog politiet en anmeldelse fra vidner om, at der gik en yngre mand rundt med en pistol i området. Det viste sig at holde stik, da en patrulje kort efter nåede frem og fik øjenkontakt med manden.

- Han havde ikke truet nogen, og det gjorde han heller ikke, da vores patrulje kom derud. Men han stod med pistolen i hånden, så vores folk trak deres pistoler og fik ham til at lægge sin. Det viste sig at være en såkaldt softgun, men det er umuligt at se. De er meget autentiske, oplyser vagtchef Bruno Brix.

Den 20-årige mand, som ifølge politiet ikke var påvirket af alkohol eller stoffer, blev anholdt uden dramatik . Han er endnu ikke blevet afhørt, men vagtchefen oplyser, at han bliver sigtet for overtrædelse af våbenloven.

- Selv om hans pistol ikke er ulovlig, så går han med den fremme på et sted, hvor den kan skabe frygt, forklarer Bruno Brix.