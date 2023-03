Tungt bevæbnet politi afspærrede vej ved boligblok

SKAGEN:Bevæbnede betjente fra Nordjyllands Politi og - forlyder det - specialtrænede betjente fra Romeo-patruljen har været i gang med en aktion på Corasvej i Skagen.

Der var desuden en ambulance på stedet.

Et øjenvidne fortæller til Nordjyske, at tungt bevæbnede betjente siden ca. 13.20 var på stedet, hvor de sad med trukne våben og sigtede over mod et rækkehus på vejen.

Alt var ifølge Nordjyskes oplysninger overstået ved 15.30-tiden.

Ifølge øjenvidner rykkede politi ind i rækkehuset kl. 15.15, og kl. 15.30 kom de ud med rækkehusets beboer, som blev kørt væk i en ambulance.

Foto: Vibe Maria Dahl Andersen

Ifølge et øjenvidne på stedet var der forlydender om, at beboeren i rækkehuset på Corasvej holdt en hjemmehjælper eller hjemmesygeplejerske tilbage i sin lejlighed.

Det skal understreges, at oplysningerne ikke er bekræftet af Nordjyllands Politi.

Nordjyske forsøger at få en kommentar fra politiet.

Opdateres.