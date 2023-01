Bil kørt i grøften: Beruset mand uden kørekort bag rattet

THISTED:Tirsdag aften kl. 19.27 blev politiet kaldt ud til et færdselsuheld på Thorstedvej ved Malervej. Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Har var en bil kørt i grøften, og den holdt fortsat med motoren tændt, da politiets patrulje nåede frem til stedet.

Bag rattet fandt de en 32-årig mand fra Thisted. Det viste sig, at manden ikke har noget kørekort, og betjentene fik hurtigt mistanke til, at der kunne være mere i vejen.

Derfor foretog de en alkometertest på stedet, som den 32-årige blæste op over den tilladte promille på 0,5.

Han blev derfor sigtet for spirituskørsel samt at køre bil uden kørekort. Efterfølgende blev manden taget med for at få udtaget en blodprøve, og prøvens resultat skal nu fastslå, om han har kørt bil i påvirket tilstand.