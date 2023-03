Bil torpederede hus: Ville undvige rådyr

VILSUND: Kl. 20.42 torsdag aften blev politiet kaldt ud til et færdselsuheld i Vilsund, hvor en bil havde torpederet et hus på Vilsund Mølle Vej.

En 21-årig mand forklarede, at han kom kørende ad Vilsundvej mod Vilsund, da et rådyr løb ud foran bilen.

I sin iver for at undgå en påkørsel, undveg bilisten, men det endte alligevel uheldigt, da han ramte et hus på Vilsund Mølle Vej.

Huset fik revner i murværket og et smadret vindue, mens bilen fik skader på fronten. Heldigvis kom føreren ikke noget til ved episoden.