Bilist bag duggede ruder kom galt af sted: Pløjede skilt ned

THY/MORS:Lokalpolitiet i Thisted kan berette om flere mindre færdselsforseelser over weekenden, både i Thy og på Mors.

Mest opsigtsvækkende er en sag fra fredag eftermiddag kl. 17.06, hvor politiet blev kaldt ud til Sennelsvej.

Her havde en 81-årig mandlig bilist påkørt et skilt umiddelbart udenfor Sennels byskilt.

- Da vi kommer derud ser det ud til, at det er forruden, der ikke er blevet ordentligt afdugget, inden man er begyndt at køre. Så det får han selvfølgelig en sigtelse for, fortæller politikommissær Henrik Skriver Jensen.

Desuden er kommunen underrettet om skiltets hårde medfart.

Tidligere fredag kl. 09.51 var politiet til stede på Grønnegade i Nykøbing, hvor man stoppede en lokal 62-årig lokal mand.

Det viste sig, at den 62-årige manglede at få generhvervet kørekort til den bil, han kørte rundt i. Han fik sig derfor en sigtelse for kørsel uden førerret.

Fredag kl. 16.30 skete et færdselsuheld i rundkørslen ved Østerbakken/Fårtoftevej. Her var en bil kørt frem for sin vigepligt og var derved kollideret med en elcykel.

Der skete heldigvis kun mindre materiel skade ved uheldet, men bilisten kan se frem til et muligt efterspil som følge af den overtrådte vigepligt.

Lørdag kl. 12.03 skete et færdselsuheld med to biler i krydset Thylandsgade/Vestvigvej.

De involverede parter er en 57-årig lokal kvinde og en 60-årig mand fra Mors. Der skete kun materiel skade ved sammenstødet, men politiet arbejder nu på at opklare, om der skal ske sigtelse i forhold til overtrædelse af vigepligt.

Lørdag aften kl. 21.03 skete endnu et færdselsuheld, denne gang i rundkørslen Hanstholmvej/Aalborgvej.

Her kørte en 55-årig mandlig bilist fra Brovst af vejen og endte udenfor rundkørslen i den sydøstlige ende, dog heldigvis kun med materiel skade til følge.