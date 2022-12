Bilist blændet af lav vintersol: Fodgænger røg op over kølerhjelmen

THY:Fredag middag kl. 12.27 fik lokalpolitiet i Thisted en anmeldelse om et færdselsuheld i rundkørslen Toldbodgade/Havnen/Thisted Kystvej.

En 24-årig kvinde fra Hanstholm-området var kørt ud i rundkørslen i sin personbil, da hun blev blændet af solen og overså en 67-årig kvinde fra Sperring, der var ved at krydse fodgængerfeltet.

Den 67-årige røg op over kølerhjelmen på bilen og endte på asfalten. Heldigvis foregik det hele ved lav hastighed, så den 67-årige slap med småknubs og lidt ømhed, oplyser politikommissær Henrik Jensen.

Tidligere samme dag, nærmere bestemt fredag morgen kl. 7.42, skete et mindre færdselsuheld på Fårtoftvej i Thisted.

Her var en 15-årig knallertkører blevet ramt af en sneplov ført af en 65-årig mand. Det resulterede i en del skader på knallerten, men lykkeligvis kom den unge knallertfører ikke noget til ved sammenstødet.

Lørdag morgen kl. 9.55 traf politiet en fører af en mindre personbil i Jernbanegade.

Den 28-årige mand havde været lidt for hurtig til at komme hjemmefra, så han ikke forinden havde nået et sikre, at forruden var skrabet tilstrækkeligt fri for is. Politiets patrulje kvitterede med en sigtelse for dette.