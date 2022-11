Bilist kørte ind i betonmur: Bremser virkede ikke

THY/MORS:Kl. 19:42 kom en 70-årig mand fra Thisted kørende ad Højtoftevej ved Thisted Sygehus.

Da han ville bremse ned ud for Højtoftevej 4, oplevede han, at bilens bremser ikke reagerede.

Han gled derfor videre over vejen og ind i en betonmur.

Heldigvis kørte den 70-årige med meget lav fart, så hverken bil eller betonmur led særlig materiel skade, ligesom den 70-årige var uskadt.

Senere samme aften skete et færdselsuheld i krydset Nørrebro/Bangsgade i Nykøbing.

Kl. 21:55 kom en 23-årig mand kørende ad Bangsgade mod øst, da han i krydset ved Nørrebro kører frem for ubetinget vigepligt.

Her stødte han sammen med en bil, der kørte ad Nørrebro. Politiet oplyser, at der er materiel skade, og at de involverede har fået "nogle knubs", men der var ikke yderligere oplysninger om deres tilstand tirsdag morgen.

Kl. 23:22 skete endnu et færdselsuheld på Vilsundvej ved Solbjerg.

Her ville en bil ført af en 21-årig mand fra Haderup svinge til højre og havde derfor taget farten af, da han blev ramt bagfra af en medkørende 34-årig mand fra Nykøbing.

Der er sket materiel skade ved uheldet, men ingen personer kom noget til ved episoden.