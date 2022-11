Bilist ramte garage og stak af til fods: Mistanke om spritkørsel

THY:I løbet af weekenden har der været en del uheld på vejene rundt i Thy.

Fredag kl. 12:58 skete et solouheld i krydset Iruplundvej/Vestervigvej.

Af ikke nærmere fastlagt årsag kørte en 32-årig mandlig bilist ud i rabatten, hvor han mistede herredømmet over bilen.

Bilen blev totalskadet, men lykkeligvis slap føreren, der kommer fra lokalområdet, med lidt smerter i venstre arm, som dog ikke krævede behandling.

Lørdag kl. 13:39 skete et færdselsuheld i krydset mellem Oddesundvej/Sindrupvej, denne gang med personskade.

En 85-årig mand på cykel kørte frem i krydset uden at overholde sin vigepligt, hvor han blev ramt af en bil, ført af en 53-årig mand fra Herning-området, der kom kørende i bil ad Oddesundvej i sydlig retning.

Cyklisten kom til skade ved uheldet, men mandag morgen kunne lokalpolitiet i Thisted ikke oplyse nærmere om hans tilstand.

Natten til søndag kl. 00:22 blev politiet tilkaldt til Ydbyvej, hvor en anmelder kunne konstatere, at en bil tilsyneladende havde ramt hjørnet af hans garage.

Føreren havde skyndsomt forladt køretøjet til fods, inden politiet nåede frem, men betjentene traf ham senere i området tæt ved.

De fattede straks mistanke til, at manden kunne være påvirket af alkohol, hvorfor han blev anholdt og taget med til blodprøveudtagning.

Bilisten viste sig at være en 41-årig mand fra lokalområdet. Resultatet af blodprøven skal nu fastslå, hvorvidt manden har gjort sig skyldig i spritkørsel.

Endelig stoppede politiet en bilist på Munkevej i Thisted natten til søndag kl. 03:05.

Her blev føreren, en 35-årig lokal mand, alkometertestet til over den tilladte grænse, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel.