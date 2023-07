Bilist slingrede voldsomt på motorvej - nu roser politiet anmelder

Der er flotte roser fra Nordjyllands Politi til en anmelder fredag aften.

Rosen kommer, efter en mand ringede ind, fordi han på motorvej E45 kørte bag en personbil i sydgående retning, hvor den forankørende slingrede gevaldigt og også ramte autoværnet.

Derfor frygtede anmelderen, at bilisten foran ham var påvirket af enten alkohol eller narko.

Så klokken 16.53 ringede han til politiet, som straks sendte flere patruljer efter dem.

Politiet indhentede de to biler på motorvejen ved Hobro, hvor den mistænkte bil var kørt af motorvejen - blot for at køre på igen i nordgående retning.

Kort efter fik politiet standset føreren, som viste sig at være en 26-årig mand fra Aalborg, der kørte alene i bilen.

Politiet mistænkte også manden for at være påvirket af narko, og derfor tog de en blodprøve efter anholdelsen.

Den 26-årige er nu sigtet for at køre i påvirket tilstand. Han blev efterfølgende løsladt igen.

Roser anmelder

Vagtchef hos Nordjyllands Politi, Mads Hessellund, roser anmelderen af sagen.

For anmelderen blev bag den mistænkelige bil og havde kontakt med politiet, til de bragte ham til standsning, inden der skete uheld.

- Det er rigtig, rigtig godt arbejde af anmelderen, at man bliver og holder en behørig afstand til sådan et køretøj og kan give os oplysninger om, hvor det er, så vi har mulighed for hurtigst muligt at få bragt det til standsning, siger vagtchefen.