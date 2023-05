Bilist standset midt om natten: Mistænkt for narkokørsel

THY/MORS:Natten mellem tirsdag og onsdag fangede politiet to trafiksyndere i Thy og på Mors.

Kl. 00.25 standsede politiet en bil på Grønnegade i Nykøbing. Bilen blev ført af en 28-årig mand fra Nykøbing.

Her var mistanke om, at at føreren havde gjort sig skyldig i narkokørsel, hvorfor han blev sigtet og taget med til udtagning af blodprøve.

I forbindelse med standsningen fandt politiet desuden den 28-årige i besiddelse af to gram hash, hvilket han ligeledes er sigtet for.

Tidligere på aftenen havde en af politiets patruljer været til stede ved Snedsted, hvor man omkring kl. 21 standsede en bil på Vestervigvej.

Bag rattet sad en 23-årig mand fra lokalområdet, som ikke havde noget kørekort. Han er nu sigtet for at køre bil uden førerret.