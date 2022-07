Bilist taget med al for høj promille ved festgade

AALBORG:Nordjyllands Politi stoppede natten til lørdag klokken 03.25 en bilist, som havde fået så hatten passede.

Politiet havde mistanke om, at en bilist i en grå Nissan havde fået lidt for meget indenbords. Han blev derfor stoppet i Vesterå i Aalborg. Politiets mistanke viste sig at holde stik, da bilisten, en 43-årig polak, blæste alkometeret over 2,0 i promille, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

Da promillen var over 2,0, blev den 43-årige mand sigtet for vanvidskørsel.

Bilen er blevet beslaglagt, mens politiet venter på at få svar på udmålingen af den endelige promille.

Manden blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.