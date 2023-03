Bilist uden kørekort bragede ind i elskab og stak af til fods

SØNDER DRÅBY: Fredag aften kl. 21.44 skete et færdselsuheld på Dråbystrædet.

En person påkørte et elskab, en lygtepæl og et stakit, hvorefter vedkommende forlod stedet til fods.

Politiet er ved hjælp af vidner blevet bekendt med førerens identitet, og der skulle være tale om en 55-årig mand, som politiet dog endnu ikke har haft lejlighed til at tale med.

Sikkert er det dog, at manden ved tidligere lejlighed har fået frakendt sit kørekort, og han er derfor sigtet for at køre bil i frakendelsestiden.

Bilens ejer, som ikke er identisk med den 55-årige mand, kan også se frem til en sigtelse for at overlade sit køretøj til en person uden kørekort.