Bilist var høj på narko - og ville gerne have flere med på vognen

FJERRITSLEV:En bilist blev fredag aften afsløret i at køre i narkopåvirket tilstand - og erkendte samtidig, at han gerne ville have flere med på vognen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Dern påvirkede bilist blev stoppet fredag aften på Aggersundvej i Fjerritslev, og her blev han anholdt, efter at betjentene fra Nordjyllands Politi fik ret i deres fornemmelse af, at han havde andet end benzin i blodet.

Narkotesten afslørede, at bilisten var påvirket af såvel cannabis som amfetamin, og ved en ransagning af bilen fandt betjentene flere stoffer af samme slags i en mængde, som manden erkendte var tiltænkt videresalg.