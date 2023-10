Biljagt gennem Aalborg: Kørte ind i patruljevogn

Klokken 23:07 fredag aften blev en 21-årig aalborgenser anholdt efter en biljagt, der forinden havde gået gennem store dele af det centrale Aalborg.

Bilisten vågner lørdag op til ikke mindre end 17 sigtelser for overtrædelse af færdselsloven.

Det oplyser vagtchef Thomas Ottesen ved Nordjyllands Politi.

Politiet havde fredag aften fået en anmeldelse på en bilist, der kørte usikkert. Men da politiet fandt ham på Vesterbro, forsøgte han at køre fra patruljevognene rundt i Aalborgs gader.

Vagtchefen oplyser, at den 21-årige bilist blandt andet bliver sigtet for fart, farlig kørsel, kørsel i påvirket tilstand, kørsel uden førerret og forsætlig påkørsel af en patruljevogn.

- I et forsøg på at slippe væk, forsøger han, ikke umiddelbart i høj hastighed, at køre ind i en politibil for at se, om han kan skubbe den væk eller slippe væk på den måde. Vi får ham standset helt i den anledning, og han bliver selvfølgelig anholdt.

Bilisten bliver også sigtet for at have kørt over 100 km/t i en byzone, vanvidskørsel, og derfor blev bilen beslaglagt.

Selvom eftersætningen foregik med høj fart en fredag aften, er der ingen forlydender om, at nogen uskyldige skulle være kommet noget til.

- Der ikke er nogen, der har ringet ind og følt sig i fare, og ingen er blevet påkørt. Så det er foregået så skånsomt, som den slags kan.