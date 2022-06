Bilkøbere snydt for millioner - betalte for biler, der allerede var solgt

MARIAGERFJORD:Igennem to år snød en 58-årig mand 25 privatpersoner, der troede, de havde gjort en god bilhandel , men som i virkeligheden havde betalt for en bil, der allerede var solgt.

Bilkøberne blev snydt for i alt 6,5 millioner kroner over en periode fra maj 2018 til april 2020, hvor den 58-årige svindlede med 27 bilhandler.

Svindelnummeret skete igennem den 58-åriges firma, og det var faktisk ansatte i firmaet, der opdagede bedrageriet og meldte ham til politiet.

Det kostede ham fredag en dom på to års fængsel, hvoraf de tre måneder blev gjort ubetinget, mens resten blev gjort betinget med vilkår om 250 timers samfundstjeneste, oplyser anklager Stine Eriksen.

Solgte biler to gange

Svindelnummeret foregik ved, at den 58-årige opkøbte biler uden afgift - typisk i Tyskland - og derefter solgte dem til et leasingselskab, der dermed blev det retmæssige ejere af bilerne.

Men den 58-årige havde også en række kunder, som han kendte personligt, og som havde tillid til ham. Dem havde han bildt ind, at han kunne sælge dem en billig bil, fordi han selv havde købt den uden afgift, fortæller Stine Eriksen.

Så efter han allerede havde solgt bilerne til et leasingselskab, oprettede han leasingaftaler i sine kunders navne og skrev under med falsk underskrift.

På den måde havde den 58-årige mulighed for sælge de samme biler en gang til - denne gang til kunderne, der altså troede, at de nu ejede bilerne.

Firma gik ikke godt

I Retten i Aalborg erkendte den 58-årige svindelnummeret og forklarede, at han gjorde det, fordi det hurtigt var gået op for ham, at den legitime forretningsmodel i hans firma ikke var ret god, og derfor tyede han til den kriminelle forretningsmodel, fortæller anklager Stine Eriksen.

Den 58-årige er dømt for både bedrageri, underslæb og dokumentfalsk af særlig grov karakter.

De 25 privatpersoner har anlagt et erstatningskrav på knap 6,5 millioner. Det blev dog udskudt til et civilt søgsmål.

Den 58-årige modtog dommen.