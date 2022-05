Biltyv sad fast i jordbunke - så stjal han en anden bil i stedet

THY-MORS:En stålsat biltyv kom natten til mandag mellem kl. 01-06 ud for visse udfordringer, da han besluttede sig for at stjæle en bil fra en adresse på Saltbækvej ved Flade på Mors.

Men rette nøgle skaffede tyven sig først adgang til en Suzuki Swift, årgang 2006. Brugstyveriet blev dog en kort affære, da gerningsmanden umiddelbart efter tyveriet kørte bilen fast i en jordbunke, der lå i indkørslen.

Tyven fortsatte dog ufortrødent sit forehavende og fremskaffede i stedet en nøgle til en rød Citroën Jumpy varebil, årgang 2003, med nummerplade BJ 87 689, som også holdt parkeret på adressen.

Politiet hører meget gerne fra vidner, der må have set den pågældende Citroën Jumpy. Oplysninger kan ringes ind på telefon 114.

Et andet brugstyveri af en bil er sket mellem 9. maj og 23. maj på Fresiavænget i Hanstholm.

Her er en sølvgrå Opel Vectra med nummerpladen TX 38 437 forsvundet. Bilen er årgang 2000 og har gået 227.000 km.

Er man stødt på den sølvgrå Opel Vectra, bedes man ligeledes kontakte politiet på tlf. 114.