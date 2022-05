Bitter nabostrid fører til politianmeldelser: 45 år gammelt kirsebærtræ fældet

DRAGSTRUP:To naboer på Dragstrupvej er endt i en forbitret nabostrid, der nu har resulteret i gensidig politianmeldelse.

En 74-årig mand er således anmeldt til politiet for at grave grøfter på naboens grund. Der er ifølge lokalpolitiet i Thisted tale om en grøft på to meters længde, 30 cm bredde og 30 cm dybde.

Til gengæld har den 74-åriges nabo, en 67-årig mand, fældet et 45 år gammelt kirsebærtræ på naboens grund. Han er nu sigtet for hærværk.

Konfrontationen skulle være sket mandag morgen kl. 8:30, men blev først meldt til politiet tirsdag.