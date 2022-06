Blev afsløret i at forsøge at bluffe sig fra uheld på motorvej - truede vidne på livet

AALBORG:En 42-årig mand forsøgte at slippe fra et uheld på motorvejen uden konsekvenser ved at oplyse sin fars navn. Da et vidne afslørede hans bluff, truede den 42-årige vidnet på livet.

Og i stedet for blot at have overtrådt færdselsloven, endte den 42-årige også med at blive idømt 60 dages fængsel for vidnetrusler, da han onsdag var i retten, oplyser anklager Kristina Frandsen.

Episoden fandt sted 2. maj, hvor den 42-årig mand have lånt sin fars bil og kørte på motorvejen. Af ukendte årsager, kørte han på et tidspunkt helt ud i nødsporet, hvor to traktorer var i gang med at klippe græsset i vejkanten.

Den 42-årige ramte den ene traktor, men der skete ingen personskade. Til gengæld var der materiel skade, som skulle meldes til forsikringsselskabet, og derfor udvekslede den 42-årige og en af traktorførerne informationer på hinanden.

Den 42-årige kørte fra stedet, og her kunne sagen egentlig være slut.

Men da politiet senere kom frem til uheldsstedet for at skrive rapport, stod det hurtigt klart, at der var noget galt.

Erkendte uheld - nægtede trusler

De kontaktoplysninger, som traktorføreren havde fået var nemlig en ældre mand i 70'erne - og altså ikke den 42-årige, fortæller anklager Kristina Frandsen.

Betjentene på stedet fik hurtigt mistanke til, at det i stedet var sønnen - den 42-årige - der havde ført bilen. Og da politiet kørte hjem til den 42-årige og konfronteret ham med deres mistanke, fik det ret.

Men den 42-årige var bestemt ikke glad for at se politiet, og kort tid efter besøget, ringede han til traktorføreren og truede ham og hans familie på livet, fortæller anklageren.

I Retten i Aalborg erkendte den 42-årige, at han var skyld i uheldet, men han nægtede at have fremsat vidnetrusler. Han forklarede, at vidnet måtte have hørt forkert, fortæller Kristina Frandsen.

Han valgte dog at modtage dommen.