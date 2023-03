Blev eftersøgt med både og helikopter: 69-årig fundet i god behold

LYNGBY:En 69-årig kvinde, som forsvandt ved Lyngby Strand mandag formiddag, er tirsdag mogen fundet i god behold.

Det bekræfter politiassistent Frits Kortegaard fra lokalpolitiet i Thisted.

- Det er en borger i området, der er truffet på hende ude på Lyngbyvej og ringede til os kl. 07.11 her til morgen. Den 69-årige kvinde er i god behold, og hun har umiddelbart været ude i området siden mandag formiddag. Vi har sendt en patrulje ud for lige at tjekke op på det, siger Frits Kortegaard.

Kvinden forlod sin bopæl mandag kl. 10, og hun medbragte ikke sin mobiltelefon eller sin hund, som hun sædvanligvis ville, når hun skulle på tur til stranden.

Det fik Midt- og Vestjyllands Politi til at rulle det helt store skyts ud i håbet om at få lokaliseret den 69-årige, som blev eftersøgt med to helikoptere i luften, seks både i vandet og to biler på stranden, samt selvfølgelig politi og hundepatruljer på stranden.

Politiet måtte mandag aften indstille eftersøgningen på grund af mørket, men tirsdag morgen fik sagen altså alligevel en lykkelig udgang, da en vågen borger fandt kvinden og kontaktede politiet.