Blev kvalt med stor kraft

AALBORG:Retssagen om det makabre drab på en 45-årig mand i en lejlighed på Ørstedsvej i Aalborg sidste år nærmer sig sin afslutning.

En nu 23-årig kvinde og en 36-årig mand er tiltalt for sammen at have dræbt den 45-årige i deres lejlighed 30. april sidste år.

Mandag i Retten i Aalborg fortalte en retsmediciner så om de uhyggelige skader, den 45-årige havde efter at have været udsat for grov vold og mishandling - og hvad manden døde af.

På trods af omfattende vold døde den 45-årige af at blive kvalt med voldsom kraft, lød konklusionen fra retsmedicineren.

Overfladiske snit og stik

Politiet fandt liget af den 45-årige pakket ind i sorte affaldssække midt i stuen i de tiltaltes lejlighed. Manden havde 40 snit- og stiklæsioner på hele kroppen.

Fem af læsionerne var stiksår, mens resten var snitsår. Og der var tale om overfladiske snit og stik, som ikke havde ramt hverken store blodkar eller organer, og således ikke i sig selv var dødsårsagen, forklarede retsmedicineren i retten.

Den 36-årige tiltalte har forklaret, at han snittede og stak den 45-årige. Han har også forklaret, at han tæskede den 45-årige - både med de bare næver om med et jernrør. Offeret brækkede blandt andet ni ribben som følge af volden.

Kvalt med stor kraft

Derudover fik den 45-årige indsprøjtninger med brintoverilte og wc-rens. Spørgsmålet er, om det har været livstruende. I retten blev det dokumenteret, at det generelt kan være farligt og måske livstruende.

Men i den konkrete sag har det ikke været muligt at fastslå, hvor store mængder den 45-årige fik sprøjtet ind i sig - og om det har været farligt eller livstruende.

Men det var altså ikke den makabre vold, der dræbte den 45-årige, men derimod kvælning.

Retsmedicineren fortalte, at den 45-årige havde store skader på struben, hvor der blandt andet var brud på en knogle, og at den slags skader kræver kvælning med stor og længerevarende kraft.

Kun dna fra én på bælte

De to tiltalte har begge forklaret, at den 45-årige blev kvalt med et bælte. De peger dog på hinanden som den, der strangulerede ham.

Det bælte, der blev brugt til at kvæle den 45-årige, er blevet undersøgt for dna flere gange.

Her er der blevet fundet dna fra den dræbte og den 36-årige - men altså ikke fra den 23-årige kvinde, kunne anklageren dokumentere i retten.