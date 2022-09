Blev røver for to pakker kyllingespyd

SINDAL:En 26-årig mand gjorde sig i maj sidste år til røver, da han forsøgte at stjæle to pakker kyllingespyd fra en dagligvareforretning i Sindal.

Tyveriet blev opdaget af en butiksassistent, der forsøgte at tilbageholde den 26-årige. Men han havde dog ikke i sinde at give afkald på sine kyllingespyd og truede først butiksassistenten på livet, inden han kastede de to pakker kyllingespyd efter den ansatte.

I dét øjeblik var den 26-årige gået fra at være butikstyv til røver - men det stoppede ikke her. Den 26-årige afsluttede røveriet med at slå butiksassistenten i hovedet med knyttet hånd.

Tirsdag blev den 26-årige så dømt for røveriet. Det var dog ikke ret meget, han kunne huske fra episoden, da han forklarede sig i Retten i Hjørring, fortæller anklager Søren Riis Andersen.

I forbindelse med sagen er den 26-årige blevet mentalundersøgt, og han er fundet mentalt retarderet. Derfor er han blev idømt en behandlingsdom på ubestemt tid, oplyser anklageren.

Den dom valgte den 26-årige at modtage.