Blev uvenner på café: Pegede på kvinde med jagtgevær

BROVST:En 47-årig mand bliver fredag formiddag fremstillet i et grundlovsforhør, sigtet for at have truet en kvinde med et jagtgevær.

Det oplyser politikommissær Thomas Albrektsen.

Ifølge sigtelsen skete truslen 5. juli på en adresse i Brovst. Forinden havde manden været til et arrangement på adressen og efterfølgende på en cafe i Brovst.

Her var der angiveligt opstået en uoverensstemmelse mellem den 47-årige og en kvinde, og da selskabet vendte tilbage til adressen i Brovst, kørte den 47-årige hjem og hentede et jagtgevær.

Ifølge sigtelsen pegede han direkte på kvinden med jagtgeværet, og lagde det herefter tilbage i bilen, fortæller Thomas Albrektsen.

Udover trusler på livet, er den 47-årige også sigtet efter straffelovens strenge bestemmelse om våbenbesiddelse på et offentligt tilgængeligt sted. En bestemmelse der har en minimumsstraf på to års ubetinget fængsel.