Blev vækket af fremmed mand i soveværelset

AALBORG:Det var med et sæt, to beboere i deres hjem på Jeppe Åkjærs Vej i Aalborg natten til tirsdag vågnede ved, at der stod en fremmed mand i deres soveværelse.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Den ene person råbte op, og det fik manden til at flygte fra stedet i retning af Hobrovej.

Derefter ringede beboerne til politiet, som rykkede ud til adressen med politihunde.

Politihundene søgte efter spor i området, og en af hundene fik færten af indbrudstyven, som derefter kunne følges hele vejen til en adresse på Nibevej.

Politiet skriver, at man ransagede adressen og fandt tyven, som var i besiddelse af et par solbriller, der var stjålet under indbruddet.

Tyven blev sigtet og anholdt for indbrud.