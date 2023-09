Boligdirektør har foretaget sig én konkret ting siden hjemmerøveriet

- Folk er selvfølgelig opskræmte, og det tror jeg selvfølgelig, alle folk bliver, når vi hører om sådan noget her. Især hvis man bor tæt på det sted, hvor det er sket. Men jeg er da sikker på, at alle i Frederikshavn er blevet forskrækket over, at det virkelig kan ske her.

Steen Møller Andersen er direktør i boligforeningen Vesterport i Frederikshavn. I sin portefølje af boliger har Vesterport blandt andet boligkvarteret Engparken.

Det var her, en ældre kvinde torsdag aften i sidste uge blev udsat for et hjemmerøveri i sin lejlighed, da en ukendt gerningsmand omkring kl. 21.30 trængte ind i lejligheden i forbindelse med, at kvinden var ved at låse sig ind.

Her smed han den dybt chokerede kvinde på sengen og bandt hendes hænder, før han gennemrodede lejligheden og forsvandt med et ukendt beløb i kontanter.

Kvinden blev senere fundet af et familiemedlem.

Skrækkelig historie

- Det er en skrækkelig historie og en forfærdelig hændelse for den pågældende kvinde, fastslår Steen Møller Andersen.

Steen Møller Andersen, direktør for Boligforeningen Vesterport i Frederikshavn, ønsker mere gadelys tændt i området i kølvandet på hjemmerøveriet. Foto: Benny Waehrens

Mandag formiddag havde han afdelingsbestyrelsen for Engparken til møde. Mødet var aftalt allerede inden hjemmerøveriet, som naturligvis blev det store samtaleemne.

Engparken består af 165 lejeboliger i etagebyggeri, og beboerne spænder bredt fra unge over børnefamilier til ældre par og enlige. Kvarteret er sædvanligvis særdeles roligt og ikke belastet af kriminalitet.

Steen Møller Andersen understreger, at den voldsomme hændelse ikke umiddelbart har ført til en storm på Vesterports kontor for at skabe yderligere tryghed i området.

Der er 165 boliger i Engparken i Frederikshavn. Beboerne er alt fra børnefamilier til enlige ældre. Foto: Henrik Bo

- Vi tænker da over, hvorfor sådan noget sker inde midt i et tættere bebygget område. Vi vurderer også altid på trygheden i vores boligområder, og er der noget, vi kan gøre bedre, så gør vi det. Men vi ser det her som en isoleret hændelse, og jeg kan ikke se, hvad vi skulle have gjort anderledes for at undgå det, siger Vesterport-direktøren.

Han har dog foretaget sig én konkret ting siden røveriet. Han har kontaktet formanden for kommunens tekniske udvalg, socialdemokraten Karsten Thomsen, og spurgt, om kan lade sig gøre at få noget mere gadelys tændt i kvarteret.

Af sparehensyn besluttede teknisk udvalg i oktober 2022 at slukke hver anden gadelampe de steder i kommunen, hvor gadelyset ikke har betydning for trafiksikkerheden.

Fjerde gang på halvanen måned

Hjemmerøveriet mod den ældre kvinde i Frederikshavn var fjerde gang indenfor halvanden måned, at en ukendt gerningsmand trængte ind til en ældre nordjyde, der bor alene.

Trods intensiv efterforskning og en appel til offentligheden om at bidrage til opklaringen af den lille håndfuld røverier er Nordjyllands Politi endnu ikke kommet nærmere en opklaring.

- I forhold til det seneste hjemmerøveri har vi fået et par henvendelser, men ingen afgørende som gør, at vi kan køre ud for at anholde en gerningsmand. Vi er kommet længere i efterforskningen - men vi er desværre ikke kommet tættere på en opklaring, oplyser politikommissær Peter Skovbak.

Flere gerningsmænd

Noget tyder på, at politiet jagter flere forskellige gerningsmænd.

Politiet mistænker, at samme person står bag hjemmerøverier i Flauenskjold 24. juli, Klokkerholm 28. juli og 25. august i Jerslev. Her truede røveren i alle tre tilfælde med et oversavet jagtgevær, og ved hvert røveri blev beskrevet som en yngre, dansktalende mand på ca. 175 cm og almindelig af bygning.

Ved hjemmerøveriet i Frederikshavn, hvor røveren optrådte anderledes og ikke truede med våben, talte gerningsmanden også dansk, men derudover er der ikke offentliggjort et signalement.

Desuden gik det ikke ud over en ældre person, der bor isoleret i en ejendom på landet. Men altså midt i et tættere bebygget boligkvarter.

- Vi arbejder voldsomt på at opklare de her sager, for de er ganske alvorlige. Vi tør ikke sige, om der er en sammenhæng med de øvrige sager, vi har, tør vi ikke sige. Men umiddelbart tror vi det ikke, siger Peter Skovbak.