Borgere laver fakkeloptog for to dræbte piger i jysk landsby

Borgerne i den lille landsby Vejrumbro med knap 400 indbyggere gik torsdag aften i et fakkeloptog for at mindes de to teenagepiger på henholdsvis 11 og 14 år, som blev fundet døde søndag aften.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Pigerne blev fundet døde sammen med deres mor i familiens hus.

- Vi gør det, fordi vi er en by, der står sammen, siger Lisbet Jakobsen til avisen.

Hun er en del af foreningen Vejrumbros Venner og desuden formand for byens forsamlingshus.

Fakkeltoget blev indledt fra den lokale købmand i byen omkring klokken 18:30. Ruten førte optoget hen til huset, hvor pigerne og moren blev fundet.

Her tændte forsamlingen lys og lagde blomster. Der blev herefter sunget Kim Larsens sang "Om lidt" efterfulgt af to minutters stilhed, ét for hver af de to piger.

I Vejrumbro har borgerne en stærk fællesskabsfølelse, siger Lisbet Jakobsen over for Viborg Stifts Folkeblad.

- Vi er en by, der på så mange måder er engageret i hinanden. Når vi har fællesspisning, er der 70, der kommer og spiser med. Og når vi har Vejrumbro Open Air, er vi gerne 120 frivillige. Vi står sammen - også i det her, siger hun.

Kirken i landsbyen, der ligger lidt uden for Viborg, holder torsdag aften åben til klokken 21.

Politiet formoder, at den 49-årige mor slog sine to børn på 11 og 14 år ihjel og derefter begik selvmord.

Det oplyste Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse søndag.

I den understregede vicepolitiinspektør Jim Hansen, at sagen efterforskes som enhver anden drabssag, og at politiet ikke vil drage konklusioner for tidligt.

