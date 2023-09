Brækkede container op: Tyve løb med værktøj for en formue

Fredag morgen kl. 07.57 rykkede politiet ud til en anmeldelse om udbrud.

En container, der var placeret på Bødkervej og sikret med kæde og lås, var blevet brudt op. Ukendte gerningsmænd havde efterfølgende forsynet sig af containerens indhold af værktøj.

Præcis, hvilke mærker og typer værktøj, der er tale om, kan lokalpolitiet ikke oplyse, men værdien er fastsat til omkring 50.000 kr.

Containeren tilhører en virksomhed fra Skive-området.

I lidt mindre skala, men dog en sag om tyveri af værktøj, blev fredag anmeldt til politiet.

Her var et haveskur ved et fritidshus på Michel Broes Vej i Klitmøller brudt op, og der var stjålet to boremaskiner af mærket Makita, en rørtang og en svensknøgle.

Tyvene havde også forsøgt at skaffe sig adgang til selve huset via et vindue, men her måtte de opgive deres forehavende.