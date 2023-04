Brand: Gård i flammer - dyr i fare

BRØNDERSLEV:Nordjyllands Beredskab er lørdag aften kl. 20.50 rykket til Grishøjgårdsvej ved Brønderslev, hvor der er udbrudt brand.

Station Aabybro, Løkken og Pandrup er - foruden Brønderslev - også kaldt til assistance med en tankvogn hver.

Den første melding lyder på, at der er dyr i fare i forbindelse med branden.

Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at de også er til stede ved branden. Politiet skriver, at meldingen lyder på, at der er opstået brand i en lade med kalve.

Opdateres.

Vi er i øjeblikket ude ved en gårdbrand på Grishøjgårdsvej vest for Brønderslev. Der indgik kl. 2050 anmeldelse om, at der var opstået brand i en lade med kalve. Brandvæsenet er i gang med slukningsarbejdet, og vi har foretaget afspærring på stedet. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 22, 2023