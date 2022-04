Brand i minihus truede med at sprede sig

Ind imellem er det slet ikke så tosset at kunne hjælpe hinanden med opgaverne. Det kan indsatsleder Jesper Madsen tale med om.

Han var sammen med sit mandskab i Nordjyllands Beredskab kort før lørdag middag kaldt ud til en brand på Salgerhøjvej i Flade på Mors.

Meldingen lød på, at der var gået ild i et økologisk såkaldt tiny house. Altså et hus i miniformat, som man kan bo i.

Der var en kort overgang frygt for, at branden ville sprede sig til andre bygninger, men så galt gik det ikke, og det kan man blandt andet takke politiet for.

Minihuset er bygget op i materialer som træ og ler, og det var varmen fra en mindre brændeovn, der havde sat ild til væggen.

- Vi var så heldige, da vi kom frem, at vi hurtigt kunne skalere branden ned. Politiet kom først herud, og de fyrede hurtigt en pulverslukker af ind i hullet til skorstenen. Da vi ankom, begyndte vi at skrue lidt af vognen fra hinanden, så vi kunne slukke branden, siger Jesper Madsen.

Ud over en brandbil og en tankvogn, bestilte indsatslederen også en ekstra tankvogn til branden, men den fik lov til at vende om igen. Den blev der aldrig brug for.

Ingen kom noget alvorligt til skade ved branden, men det unge par, som bor i minihuset, er blevet tilset i en tilkaldt ambulance, da de havde inhaleret røg fra branden.

Huset er røgskadet, og desuden er der lidt af yder- og inderbeklædningen, der har taget skade, fortæller indsatslederen.

