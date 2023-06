Brand i solcellepark ved lufthavn: Bygning brændt ned til grunden

HANSTHOLM: En transformator fyldt med olie og strøm i en solcellepark gik i brand på Skelsgårdsvej ved Thisted Lufthavn omkring klokken 12.30 onsdag.

Det oplyser indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Morgens Hansen.

- Da vi kom derud, brændte det meget, da generatoren er fyldt med olie, og der havde ilden fået fat, siger han.

Solcelleparken er 57 hektar og ligger mellem Skelsgårdsvej og Hanstholmvej og kan årligt producere en mængde strøm, der svarer til 12.300 hustandes årlige forbrug.

Det blev en længere opgave, da beredskabet kæmpede mod ilden i godt to timer. Det var særligt, fordi generatoren var sat til strøm, at ilden ikke kunne slukkes med det samme.

- Vi var nødt til at vente på, at vi kunne få helt klar besked på, at strømmen var afkoblet, så vi var sikre på, at vi ikke sprøjtede vand på strøm, siger Mogens Hansen.

Huset på godt 20 kvadratmeter, som generatoren stod i, er brændt ned til grunden. Der kom ikke andet til skade under branden.

Thy Mors Energi / Energrid, der står for elnettet i området, oplyser, at der ikke var strømsvigt ved nogle af forbrugerne i forbindelse med branden.