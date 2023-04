Brand i sommerhus opstod formentlig i køkkenområdet

FARSØ:Tirsdag formiddag udbrød der brand i et sommerhus på Liengård ved Farsø.

- Det har ikke været nogen i huset siden i går, og der var ejeren til stede. Det er formentlig opstået ved noget el i køkkenområdet, hvor der har været en fejl. Jeg tænker, vi skal lave en undersøgelse på det, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at resten af sommerhuset er kraftigt røg- og sodskadet.

- Branden gik lidt ud af sig selv, fordi huset er lukket, så den fik ikke noget ilt til sig. Men naboen lagde mærke til, at alle vinduer var sorte af sod - og så kunne man pludselig se, at der kom røg ud under taget, fortæller vagtchefen.

Der kom ingen til skade i forbindelse med branden.