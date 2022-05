Brand i villa: Iltflasker eksploderer

VESTER HORNUM: Lørdag kl. 15.17 rykkede Nordjyllands Beredskab ud til brand i en villa på Hovedgaden i Vester Hornum.

Brandfolkene der arbejdede på at få flammerne under kontrol måtte gå forsigtigt til værks, da der var tre trykflasker med ilt i bygningen. En af dem nåede at eksplodere, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Thomas Ottesen.

- Brandfolkene har lidt udfordrende arbejdsforhold. Både fordi, der er trykflasker i huset og fordi, der blæser kraftigt, fortæller vagtchefen.

Husets to beboere - en 53-årig kvinde og hendes voksne datter - nåede at komme ud af bygningen i god behold, inden en kraftig røgudvikling tog fart.

Politiet opfordrede borgere til at holde afstand og lukke døre og vinduer på grund af den kraftige røg.

- Røgen er ikke som sådan farlig. Der er ikke tale om kemikaliebrand eller noget i den stil, men der er meget røg, som vil være til gene. Derfor opfordrer vi til at holde afstand, forklarer vagtchefen.

Kl. 16.49 kunne politiet meddele, at branden var under kontrol.