Brand på fasanfabrik: Flere hundrede kyllinger er gået til, og tusinder er truet

HUSBY:En fasanopdrætter på Husbyvej ved Husby mellem Fjerritslev og Aggersund har mandag aften mistet flere hundrede få dage gamle fasankylllinger, som indebrændte, da de to små skure, som de opholdt sig i, nedbrændte.

- Det er ingen tilbage, fortæller indsatsleder Charlotte Jensen fra Nordjyllands Beredskab.

Sammen med brandfolk fra Fjerritslev og Brovst rykkede de kl. 19.35 ud, da der blev slået alarm via 112.

- To skure på hver fem-seks kvadratmeter med daggamle kyllinger i er brændt. De opvarmes med gas, og der har nok været en fejl på gasledningen. Men der er styr på situationen, og der er ingen fare for spredning, oplyser indsatslederen.

På adressen er der ifølge indsatslederen op mod 7000 fasaner fordelt på 35-40 tilsvarende småskure, som står på rad og række.

Lige nu arbejder beredskabet på stedet med at hjælpe ejeren med at sikre, at alle de øvrige små fasaner overlever. De er ikke truet af ilden, men til gengæld betyder fejlen på gasopvarmningen, at deres skure ikke bliver opvarmet netop nu.

Det er de små fasankyllinger sårbare overfor.

- Kyllingerne skal holdes varme for at overleve, så lige nu hjælper vi ejeren med at putte dem i nogle kasser, så de kan holde hinanden varme, oplyser Charlotte Jensen.