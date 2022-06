Rækkehus udbrændt: Ældre ægtepar har mistet alt, de ejer

AALBORG:Et nyere rækkehus på Neshøj udbrændte fredag eftermiddag, og et nabohus blev voldsomt brandskadet, før det lykkedes brandfolk fra Nordjyllands Beredskab at forhindre flammerne i at brede sig yderligere.

Det oplyser indsatsleder Jakob Schmidt fra Nordjyllands Beredskab.

- Der ligger tre dobbelthuse ret tæt ved hinanden. Der opstår en ret voldsom brand i det ene rækkehus i midten. Den får desværre bredt sig til nabohuset. Det ene hus, hvor branden opstod, er helt ødelagt og skal rives ned. Det andet hus er kraftigt brandskadet i tagkonstruktionen, mens der inde i huset er skader af sod, røg og vand. Men det lykkedes os at forhindre branden i at brede sig til de to andre dobbelthuse, fortæller indsatslederen.

Ingen mennesker kom til skade ved branden, men et ældre ægtepar i det udbrændte hus har mistet alt, hvad de ejer af værdier og inventar ved branden. Den ældre beboer i nabohuset slap lidt billigere.

Ifølge vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi opstod branden, da beboeren i det nedbrændte hus ville brænde noget papir af udenfor. Det bredte sig til huset med voldsomme konsekvenser.

- Årsagen er uforsigtighed, og personen vil blive sigtet for overtrædelse af beredskabsloven, oplyser vagtchefen.

St. Aalborg er kørt til Bygningsbrand Villa rækkehus, Neshøj, og der er kørt ekstra slukningsenhed fra Aalborg til assistance. der arbejdes stadig på stedet — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) June 17, 2022

Alarmen lød kl. 12.56, og Nordjyllands Beredskab havde 14 mand, to sprøjter, to tankvogne og en stigevogn i aktion ved branden, oplyser Jakob Schmidt.

