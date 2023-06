Brandstifter truede personalet: Flere sygehusansatte fik krisehjælp

THISTED:Op mod 15 ansatte på sygehuset i Thisted tog lørdag aften imod tilbuddet om at tale med en psykolog, efter at de havde været tæt på det drama, der udspillede sig på sygehuset tidligere på dagen.

Det oplyser Grethe Kirk, matrikelchef på Aalborg Universitetshospital Thisted.

Brandalarmen gik hos Nordjyllands Beredskab lørdag klokken 11.27, og der blev øjeblikkeligt rykket med indsatsleder og fire-fem udrykningskøretøjer. Det var en mandlig patient på sygehuset, der havde sat ild til noget materiale på et toilet på en sengeafdeling, og røgen udviklede sig kraftigt. Manden havde desuden optrådt truende over for sygehusets personale, og han skulle angiveligt også have truet en brandmand, inden han blev anholdt af politiet.

- For den del af personalet, der var tæt på, var det en voldsom oplevelse, fortæller Grethe Kirk. Hun bekræfter, at manden truede nogle af sygehusets medarbejdere.

- Det er blandt andet det, der gør, at nogle har haft brug for krisehjælp. Både det og så branden. Der er ligesom to ting i det. Nogle var jo tættere på det ene, og nogle var tættere på det andet, og nogle var tæt på begge dele. Så der var en del, der snakkede med psykolog lørdag aften, siger matrikelchefen.

Sygehuset har siden afholdt en debriefing og der har været tilbud om yderligere krisehjælp.

- Der er selvfølgelig også blevet snakket med patienterne og deres pårørende, siger Grethe Kirk.

Branden opstod på sengeafsnittet M5 på femte sal. Grethe Kirk oplyser, at 32 patienter blev evakueret, dels fra M5 på femte sal, men også fra sengeafsnit MO3, der er placeret på tredje sal.

- Det var det, der blev besluttet i situationen, og som gav mening lige der, forklarer Grethe Kirk.

I en situation med brand i en bygning må elevatorerne ikke benyttes.

- De, der kunne gå, gik selvfølgelig ned ad trappen, og de, der ikke kunne gå, blev trukket ned ad trappen på en madras. Det var ikke kun portører, der stod for evakueringen. Alle kom og hjalp. Og brandvæsenet var her hurtigt, fortæller Grethe Kirk.

Patienterne blev først flyttet ned i forhallen, og siden blev de flyttet ind i ambulatorieområder, opvågning og andre lokaler, hvor der var nogle ledige kvadratmetre.

Sygehuset har naturligvis en nødberedskabsplan, som man følger i en situation som denne. Planen indebærer blandt andet, at der bliver kaldt ekstra mandskab ind.

- Der var meget personale, der blev kaldt ind på en fridag. Vi forsøgte at kalde alle de læger ind fra specielt medicin og ortopædkirurgi, som bor i området, i forhold til at gå nogle ekstra stuegange og hjælpe med at vurdere, om der var patienter, der kunne udskrives, så vi kun havde dem inde, der absolut skulle være her, forklarer hun.

Grethe Kirk er glad for at kunne konstatere, at sygehusets eget beredskab fungerede.

- Vi har fået stor ros fra Nordjyllands Beredskab. Og jeg vil også give en stor ros til personalet. Det gælder alle. Det har været godt at mærke, at alle folk står sammen i en situation som denne, siger hun.

Ifølge matrikelchefen vil det komme til at tage noget tid, før afdeling M5 kan tages i brug igen.

- Der skal renoveres, hvor der er brændt mest. Det umiddelbare estimat fra det tekniske område er, at selve afdelingen er lukket delvist ned i de næste fire uger, siger hun.