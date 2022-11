Brød ind i villa og jagtede beboer med koben

AALBORG:En 44-årig mand blev torsdag idømt ni måneders ubetinget fængsel for flere indbrud og tyverier - og for at have jagtet en mand med et koben.

Det var dog et af indbruddene, der førte politiet på sporet af den 44-årige.

12. september sidste år, brød den 44-årige - sammen med en medgerningsmand - ind i en villa i Aalborg og tømte stjal PH-lamper, Apple computere, iPhones, nøgler og dankort til en værdi af knap 100.000 kroner.

De to indbrudstyve brugte en stjålet Audi Q5 til indbruddet, og den bil blev medgerningsmanden anholdt i dagen efter indbruddet.

Det førte politiet til en adresse i Aars, hvor tyvekosterne fra indbruddet var, og oplysninger på medgerningsmandens telefon, ledte politiet på sporet af den 44-årige, fortæller anklager Søren Riis Andersen.

Jagtede beboer med koben

Efterforskningen af den 44-årige afslørede dog mere end blot indbruddet i villaen i Aalborg. Udover flere indbrudsforhold, biltyverier og narkobesiddelse, så blev den 44-årige også dømt for trusler på livet.

13. januar i år brød han ind i en villa i Vestbjerg med et koben. Ikke for at stjæle noget, men for at true beboeren i huset på livet. Bevæbnet med kobenet, jagtede han beboeren både inde og uden for huset.

Ifølge beboeren mente den 44-årige af de havde et mellemværende, og det kunne være årsag til truslerne.

Nærmere en forklaring, kom der ikke frem i retten. Den 44-årige havde givet samtykke til, at retssagen mod ham kunne køre, uden at han var til stede, og derfor afgav han slet ikke forklaring i retten.

Han har nu 14 dage til at beslutte, om han vil anke dommen.