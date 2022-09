Brugte børn og unge i fupnummer: Snød sig til 2,3 millioner kroner

AALBORG:Med særdeles gode taleevner og list, lykkedes det en 36-årig mand at snyde 17 unge mænd til at låne ham i alt 2,3 millioner kroner. Penge, som mændene dog aldrig så igen, men som i stedet blev spillet op.

Onsdag blev den 36-årige Ahmad Darwich så idømt to års ubetinget fængsel for bedrageri af særlig grov beskaffenhed ved Retten i Aalborg.

De systematiske bedragerier begyndte i september 2020 og sluttede i december 2021. I den periode havde den 36-årige lagt en klar plan for, hvordan han skulle fuppe sig til penge.

Og han holdte sig til planen hver gang: Den 36-årige tog kontakt til unge mænd på gaden i Aalborg og brugte sin talegaver til at bilde dem ind, at han havde brug for at låne penge i forbindelse med sit arbejde med børn og unge.

Til at begynde med var det forholdsvis beskedne beløb mellem 2.500 kroner og 12.000 kroner, den 36-årige fik mændene til at hæve til ham.

Men det var blot første led i hans plan.

Fangede mænd i ond spiral

For efterfølgende holdte den 36-årige kontakt til mændene, men i stedet for at betale pengene tilbage, så bildte han dem ind, at han havde brug for flere penge for at være i stand til at betale lånet tilbage, fortæller anklager Malene Lund Andersen.

Og det endte for flere af mændenes vedkommende i en ond spiral, hvor de følte, at de var nødt til at blive ved med at overføre penge til den 36-årige, fortæller anklageren.

I flere tilfælde blev der overført flere hundrede tusinde kroner, og i det værste tilfælde overførte en mand hele 700.000 kroner til den 36-årige.

Tilstod bedragerier

Men det hele var altså én stor løgn. Den 36-årigede arbejdede ikke med børn og unge, og han havde aldrig tænkt sig at betale pengene tilbage.

Det forklarede han i retten, da han tilstod bedragerierne, fortæller anklageren.

Den 36-årige forklarede, at han var ludoman og de 2,3 millioner kroner, han fik snydt de 17 mænd for, er forsvundet på diverse spil.

Den 36-årig udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.