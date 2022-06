Byggematador knuser rygter efter klitsag: - Vores hus er ikke til salg

SKAGEN:I alverdens medier - både de sociale og de mere etablerede af slagsen - lignede kommentarsporene en regulær heksejagt, da den meget omtalte klitsag fra Skagen brød ud i oktober 2019.

Her blev to klitter på Skagen-klenodiet Sønderstrand jævnet ud i nattens mulm og mørke, og i månederne derefter var det ikke sprogets pæneste gloser, der blev brugt om dén handling.

I flere måneder blev der spekuleret vidt og bredt i, hvem der stod bag angrebet med moderne maskiner på det samme sand, som P.S. Krøyer udødeliggjorde med særligt maleriet fra 1893 af to kvinder, som promenerer på stranden.

"Helligbrøde" blev der sagt, og sagens opklaring havde høj prioritet hos Nordjyllands Politi.

Det var her ved Sønderstrand, at der blev reguleret i fredede klitter. Siden har der været divergerende opfattelser mellem Frederikshavn Kommune og de to, der blev dømt, om skadernes omfang og omkostninger. Arkivfoto: Peter Broen

I juli 2020 gik der et sug igennem offentligheden, da det kom frem, at den nordjyske ejendomsmillionær Hans Andersen samt en dengang 39-årig nordjysk entreprenør blev sigtet for hærværket på de to klitter.

Hans Andersen ejer et hus på Østre Strandvej, som er en af Skagens dyreste adresser, og både han og entreprenøren blev i april 2021 idømt en betinget fængselsstraf på 60 dage samt 80 timers samfundstjeneste.

Ved retssagen sendte dommeren Frederikshavn Kommunes krav om erstatning for udgifter i forbindelse med genopretningen af de to klitter videre til en civil retssag og satte i den forbindelse kommunens krav til 312.000 kroner - og ikke 447.000 kroner, som kommunen havde krævet.

Den retssag kommer imidlertid aldrig på tale.

Parterne har i stedet indgået et forlig, som betyder, at Frederikshavn Kommune har fået de 312.000 kroner.

Det bekræfter borgmester Birgit S. Hansen overfor Nordjyske.

- Vi har fået alle 312.000 kroner, og så er vi tilfredse, fastslår hun.

Pengene er blevet betalt af både Hans Andersen og den entreprenør, som også blev dømt i sagen.

Det oplyser Hans Andersen til Nordjyske.

Har I delt regningen?

- Der har været en forholdsmæssig fordeling. Hvordan den er, kan jeg ikke sige. Det er fortroligt. Det vigtige er, at der nu er lagt låg på sagen. Nu skulle den finde sin afslutning. Jeg har taget ansvar, og økonomien er gjort op, siger Hans Andersen.

Han fastslår, at balladen om klitsagen ikke betyder, at han ikke længere tør vise sig i Skagen og nyde livet i sit hus på Østre Strandvej, som han købte i 2010 for godt 14 millioner kroner.

- Der er ingen, der har råbt af mig eller kastet med æg. Vi er glade for at komme på Skagen, og vores hus er heller ikke til salg, som der har været rigtigt mange rygter om.

Han erkender i dag, at hændelsen, som han kalder hærværket på de to klitter, aldrig skulle være sket. Til gengæld mener han stadig, at sagen blev blæst helt ud af proportioner.

- Det skulle aldrig være sket. Men sket er sket. Naturen ændrer sig hele tiden. Og livet går videre. Nu ser vi frem til den glade sommer i Skagen, siger Hans Andersen.