Chauffør er tiltalt for at bruge ministerbil til dating

En tidligere chauffør for Statsministeriet er blevet tiltalt for at have udnyttet ministerbilen til dating.

Det skriver TV 2 på baggrund af et anklageskrift mod den 42-årige mand.

Der er rejst tiltale for misbrug af en betroet stilling, brugstyveri af tjenestebiler samt pligtforsømmelse, oplyser sagens anklager, Søren Harbo, til mediet.

Samlet set skal chaufføren have kørt rundt med i alt ti forskellige kvinder i ministerbilen. Det betragtes ifølge tiltalen som grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten, da ingen af kvinderne var sikkerhedsgodkendt.

Og han undlod at sikre sig, at adgangen til statsministerens bil ikke indebar en sikkerhedsrisiko for statsministeren, andre tjenestemænd eller staten i øvrigt, lyder det videre.

Gerningstidspunktet går tilbage til december 2015 og er dermed både foregået under tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen og nuværende statsminister Mette Frederiksen (S).

Ifølge TV 2 fremgår det af anklageskriftet, at chaufføren blandt andet inviterede en kvinde om på bagsædet af statsministerens bil, hvor kvinden indgik i en seksuel relation med chaufføren.

Det skal være sket i juni 2021 på en parkeringsplads ved Amager Strandpark.

Den 42-årige chauffør nægter sig skyldig og ønsker ikke at kommentere sagen over for TV 2.

Chaufføren havde sin ansættelse gennem Økonomistyrelsen, som oplyser til mediet, at den pågældende chauffør ikke længere er ansat i Økonomistyrelsen.

Sagen skal behandles ved Københavns Byret, men det er endnu ikke besluttet, hvornår sagen kommer for retten.

Anklageskriftet indeholder ifølge TV 2 også to anklager om voldtægter, men det har ikke forbindelse til ministerbilen.

