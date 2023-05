Chef efter dom i opsigtsvækkende sag om tyveri fra ældre: - En ulykkelig sag

REBILD:Ældrechef i Rebild Kommune, Birgitta Sloth Christiansen, kalder det en ulykkelig sag, som har påvirket mange borgere og en hel medarbejdergruppe. Nu er der endelig blevet sat et punktum - det skete i Retten i Aalborg i den forgangene uge.

En 64-årig nordjysk mand blev af en enig domsmandsret idømt et år og seks måneders ubetinget fængsel for 43 tilfælde af groft tyveri hos ældre, han passede som hjemmehjælper i Rebild Kommune.

Han blev fundet skyldig i at stjæle smykker og andre værdigenstande til en samlet værdi af over 900.000 kroner.

- Vi kan konstatere, at retten har afsagt en dom, og at den dømte har anket den til Landsretten. Manden er i psykiatrisk behandling.

- Det er en ulykkelig sag, at en af vores tidligere medarbejdere har stjålet fra svage borgere. Det er et tillidsbrud, som også har også påvirket medarbejdergruppen. Det har ikke været sjovt, og vi har løbende været i dialog med dem og taget hånd om det, siger Birgitta Sloth Christiansen.

Den 64-årige mand, som delvis nægtede sig skyldig, er ikke tidligere straffet. Han har en fortid inden for forsvaret, hvor han er blevet hædret for fortjenstfuld indsats. Under sin ansættelse i Rebild Kommune var han tilsyneladende vellidt af både kolleger og borgere.

- Når vi ansætter i hjemmeplejen, indhenter vi straffeattest. Men selv om vi gør det, kan vi ikke gardere os 100 procent imod, at folk har dårlige intentioner, siger Birgitta Sloth Christiansen.

- Det er vigtigt at sende det signal, at vores tillid i forhold til medarbejderne er usvækket. Der er ingen borgere, som skal være bekymrede for at lukke medarbejdere fra hjemmeplejen ind, lyder det fra Birgitta Sloth Christiansen.